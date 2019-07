Chance the Rapper: Debütalbum handelt von seiner Hochzeit

Freitag, 19. Juli 2019 00:14 Uhr

Chance the Rapper veröffentlicht nächste Woche sein Debütalbum. Bald hat das Warten für Fans endlich ein Ende: Wie der Musiker in der TV-Sendung ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ am Dienstag (16. Juli) verriet, erscheint seine Platte noch diesen Monat.

Am 26. Juli ist es so weit und die mit Spannung erwartete LP kommt auf den Markt. Auf ‚The Big Day‘ wird unter anderem Chances bereits veröffentlichte Single ‚GRoCERIES‘ zu hören sein. Wie der Titel der Platte schon vermuten lässt, wurden die Songs maßgeblich durch den Hochzeitstag des Künstlers beeinflusst.

Er tanzt gern

„Das ganze Album wurde von dem Tag inspiriert, an dem ich heiratete und wie ich an diesem Tag tanzte. Ich habe noch nie zuvor in meinem Leben so wild getanzt und ich bin ein großartiger, langjähriger Tänzer. Alles darin enthält all die verschiedenen Arten von Musik, die mich zum Tanzen bringen und es erinnert mich an diesen Tag und diese Nacht und all die Leute, die da waren“, berichtete der Star kürzlich gegenüber ‚Beats 1‘.

„Ich habe lange darauf gewartet, ein Album zu machen. Der Prozess bestand also nur darin, dass ich die ganze Zeit im Studio war. Ich habe lediglich zwei Songs pro Tag gemacht. Und versucht, Spaß zu haben.“