Charli XCX: „Eure Mutter wird euch 5 Monate mit neuer Musik füttern“

Mittwoch, 22. Mai 2019 20:55 Uhr

Charli XCX will in den nächsten fünf Monaten neue Musik veröffentlichen. Die 26-jährige Musikerin präsentierte erst vor kurzem ihre neue Kollaboration mit Lizzo, ‚Blame It On Your Love‘. Nun hat sie Fans versprochen, dass im nächsten halben Jahr regelmäßig reguläres Material in den Läden stehen wird.

In den sozialen Netzwerken teilte Charli mit: „Ihr Engel, eure Mutter wird euch bald fünf Monate lang mit neuer Musik füttern. Ihr habt es verdient und ihr braucht euch nicht zu bedanken.“ Zwar steht noch nicht fest, wann genau die neuen Releases kommen, allerdings hat die ‚Boom Clap‘-Interpretin erst kürzlich gemeinsam mit den K-Pop Superstars BTS einen Track namens ‚Glow‘ registrieren lassen.

Quelle: instagram.com

Darum startet sie ihr eigenes Festival

Die Kollaboration soll anscheinend schon seit einiger Zeit in Planung gewesen sein, da Charli bereits 2017 ein Bild von ihr und der Band auf ihrem Social Media Account teilte. Dazu schrieb sie: „Erster Tag mit den neuen Mitlgieder @BTS. Ich liebe euch.“ Außerdem setzt sich Charli auch weltweit für die LGBTQ-Community ein.

Gemeinsam mit ihrem ‚1999‘-Kollege Troye Sivan organisierte die Musikerin ein neues Festival in Los Angeles, dass die queere Community feiern soll. Auf Twitter hieß es damals: „Ein neues Pride-Festival wird von mir und @charli_xcx organisiert werden. Dabei wird es viel Kunst, Musik und Kreativität der LGBTQ-Community geben.“