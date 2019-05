Charli XCX freut sich wie Schnitzel auf ihr neues Album

Samstag, 4. Mai 2019 23:29 Uhr

Charli XCX hat ihre neue Musik als ihre beste Leistung angekündigt. Die Fans der ‚Boys‘-Sängerin warten schon seit einer ganzen Weile auf neue Musik. Ihr letztes Studioalbum, das den Titel ‚Sucker‘ trug, kam bereits 2014 heraus. Nun hat sich die Musikerin mit konkreten Infos bei ihren Followern gemeldet.

Auf ihrem Twitter-Account entschuldigte sie sich einerseits für die lange Wartezeit und kündigte andererseits an, dass die neuen Songs, an denen sie in den letzten Jahren gearbeitet hat, dafür umso besser und „noch mehr Charli“ sein werden.

„In dieser neuen Ära geht es um alles“

„Nur damit ihr Engel bescheid wisst: Ich arbeite an neuer Musik und dieses Jahr werden ein paar Dinge kommen“, schrieb die Sängerin, die die lange Zeit zwischen ihren Veröffentlichungen damit rechtfertigte, dass sie für ihre Fans nur das Beste herausbringen wolle.

„Ich weiß, ich bin manchmal langsam, aber ich will, dass die Dinge perfekt sind. In dieser neuen Ära geht es um alles, was Charli betrifft. Ein wenig führt es ‚Pop 2‘ [Mixtape von 2017] weiter, aber es ist noch mehr Charli als jemals zuvor. Keine Kompromisse, meine beste Arbeit bis jetzt.“ Na, da wird sich das Warten für die Fans am Ende also wahrscheinlich doch gelohnt haben.