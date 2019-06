Charli XCX geht mit neuem Album auf Welttournee

Samstag, 15. Juni 2019 16:00 Uhr

Charli XCX wird ihr neues Album ‚Charli‘ am 13. September veröffentlichen. Das dritte Album der ‚I Love It‘-Interpretin kommt bald heraus. Auf dem heiß erwarteten Nachfolger der ‚Sucker‘-LP von 2014 werden Fans einige spannende Kollaborationen mit anderen Künstlern zu hören bekommen.

Die 26-jährige britische Sängerin und Songwriterin, die eigentlich Charlotte Aitchison heißt, tweetete: „Ihr Engel, mein neues Album ‚Charli‘ erscheint am 13. September. Ich bin so stolz auf die Musik und kann es kaum erwarten, sie der Welt zu zeigen.“ Die Platte kann nun vorbestellt werden und die Ankündigung geht mit den News zu einer Welttournee der Musikerin am Ende des Jahres einher, die sie in die USA, nach Großbritannien und Europa bringen wird.

Sie fügte hinzu: „Das wird eine Party wie nie zuvor!“

Quelle: instagram.com

Charli wird im Sommer auf dem Pukkelpop in Belgien, auf dem Reading und Leeds Festival und beim Electric Picnic in Irland zu sehen sein. Im September wird die US-Tournee der Künstlerin beginnen und danach geht es im Oktober nach Großbritannien, wo Shows in Glasgow, Birmingham, Manchester und London geplant sind.

Unterdessen veröffentlichte Charli XCX mit Shootingstar Lizzo „Blame It On Your Love“.