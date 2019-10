Charli XCX: Hier zertrümmert sie ihr Lieblings-Auto

Gerade erst erschien mit “Charli” das neue Album der britischen Pop-Visionärin Charli XCX (27), aus dem sie bereits einige vielversprechende Vorboten wie “Cross You Out (feat. Sky Ferreira)”, “Gone (feat. Christine and the Queens)”, “Blame It On Your Love (feat. Lizzo)” und “Warm (feat. Haim)” ins Rennen geschickt hatte.

Parallel zur Album-Veröffentlichung erschien der Track “White Mercedes” – zu dem es jetzt auch ein ziemlich cooles Video gibt.

In Flammen

Darin zeigt sich die schöne Britin mal künstlerisch und verletzlich – mal rabiat und cool. So sitzt sie mal in einem schwebendem Auto, mal am Steuer eines Monstertrucks und überrollt ein anderes Auto. Später geht es sogar in hellen Flammen auf. Mit “White Mercedes” liefert Charli ein spannendes Video, das sich von den meisten Videos klar abgrenzt.

Charli vereint auch auf der aktuellen Platte mühelos musikalische Genres aus dem gewaltigen Spektrum des Pop. Die Feature-Liste liest sich wo das Who is Who der aktuellen Pop-Welt: Lizzo, Troye Sivan, Brooke Candy, CupcakKe, Big Freedia.