Charli XCX hört nur ihre eigene Musik

Sie liebt Musik – aber nur ihrer eigene? Sängerin Charli XCX gesteht, dass sie zu Hause praktisch nie Musik auflegt. Ihr fehlt schlichtweg die Geduld, sich die Alben anderer Künstler anzuhören.

„Ich höre mir nicht wirklich viel Musik an außer meiner eigenen. Die einzige Ausnahme ist im Auto. Das ist alles“, enthüllt die ‚Gone‘-Sängerin.

Quarantäne verhindert Album

„Ich mache zu Hause kein Album an oder höre es mir an. Mir fehlt die Aufmerksamkeitsspanne, um zu sagen ‚Ich setze mich hin und höre mir dieses Album an.‘ Ich muss daneben etwas anderes tun.”

Die Zeit in der Quarantäne nutzt die 27-Jährige derzeit, um an ihrem neuen Album ‚how i’m feeling now‘ zu arbeiten, das am 15. Mai erscheinen wird.

„Wir streben ein Album mit zehn Tracks an und ich habe bereits sechs davon fertig, also bin ich nicht sehr gestresst“, plaudert Charli im Gespräch mit ‚PopJustice.com‘ aus. „Ich habe heute die Zeit gecheckt und gesagt ‚Oh, es sind noch 30 Tage. Kein Problem!'“ Die LP sei von ihrer Zeit im Lockdown beeinflusst worden.

„Vor der Quarantäne habe ich ein anderes Album gemacht“, gesteht die Britin. Aus praktischen Gründen sei es jedoch nicht möglich gewesen, ihr Projekt zu Ende zu verfolgen.

„Die Produktion bedurfte Arbeit, aber die Songs waren fertig. Ich hatte all diese visuellen Ideen für das Album, die ich aber noch nicht kreiert hatte. Als es dann zur Quarantäne kam, wusste ich einfach, dass diese ganze visuelle Welt während dieser Zeit nicht erschaffen werden konnte.“ (BANG)