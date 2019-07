Charli XCX macht’s fünf Mal die Woche

Mittwoch, 24. Juli 2019 07:10 Uhr

Charli XCX meint, dass ihr Sport dabei hilft, eine positive Einstellung zu haben und ihre Stimmung zu heben. Die 26-jährige Sängerin erklärte gerade, wie sie ihren Körper in Form hält und enthüllte, dass sie fünf Mal pro Woche Sport treibe, weil sie sich dadurch ausgeglichen und revitalisiert fühle.

In einem Interview mit dem ‚Forbes‘-Magazin erklärte sie: „Auf der Bühne trete ich mit viel Energie auf. Deshalb ist es wichtig für mich, fit zu bleiben. Für mich ist es essentiell, dass ich fit bleibe. Wenn ich weniger Sport mache, bin ich oft müde. Ich versuche, fünf Mal pro Woche Sport zu machen, weil es meine Stimmung hebt und mir dabei hilft, positiv zu bleiben. Es ist wichtig für mich, ausgeglichen zu bleiben.“

Quelle: instagram.com

„Es geht um die Balance im Leben“

Und Charli, deren richtiger Name Charlotte Aitchison ist, zieht ihr Fitness-Regime während ihrer Tour auch durch und bringt oftmals eine Yogamatte mit, damit sie vor jeder Show ihr Workout machen kann.

Sie fügte hinzu: „Es ist wirklich hart, insbesondere dann, wenn ich fliege. Und obwohl ich mindestens an fünf Tagen pro Woche Sport machen will, ist es einfach nicht immer möglich, weil ich so viel reise. Es geht um die Balance im Leben. Es geht darum, sich um sich selbst zu kümmern. Es fängt immer richtig gut an und im Laufe der Tournee wird es schwieriger. Ich versuche, es durchzuziehen. Ich nehme überall immer eine Yogamatte mit und mache mein Workout. Das versuche ich vor jeder Show. Das funktioniert für mich.“

Quelle: instagram.com

Die ‚1999‘-Interpretin achtet darauf, genügend Wasser zu trinken, um ihren Jetlag zu bekämpfen. „Jetlag ist echt anstrengend. Ich gebe mein Bestes, um mich an die neue Zeitzone so schnell wie möglich anzupassen und schlafe, wenn ich schlafen muss. Außerdem trinke ich viel Wasser“, so die Musikerin weiter.