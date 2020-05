Charlie Puth mit dem Hit aus dem Kinofilm zu „Scooby Doo“

Hier ist das offizielle Video von Lennon Stella feat. Charlie Puth “Summer Feelings” aus dem Soundtrack-Album „Scoob!“ Und ja, die Nummer klingt nach Sommerhit.

In dem Video sieht man den US-amerikanischer Sänger und Songwriter Charlie Puth und die kanadische Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Lennon Stella (20) als etwas sehr schlicht animierte Avatare im Scooby-Doo-Style!

Vergangene Woche kündigte Atlantic Records „Scoob! Das Album“ an, den offiziellen Soundtrack zum animierten Scooby-Doo-Abenteuerfilm für die ganze Familie von Warner Bros. Pictures und Warner Animation Group, der in Deutschland unter dem Titel „Scooby! Voll verwedelt!“ anläuft.

Vorab gibt es nun also die Lead-Single „Summer Feelings“ zu hören, ein Feelgood-Track von Sängerin und Songwriterin Lennon Stella feat. den mehrfach Grammy-nominierten Sänger, Songwriter und Producer Charlie Puth. Produziert wurde „Summer Feelings“ von Invincible („I Like It” – Cardi B).

Ein konkreter Kinostart ist angesichts der Corona-Pandemie noch nicht ausgemacht. Eigentlich war er für Mitte Mai vorgesehen, wurde nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Darum geht’s in „Scooby!“

In Spielfilmlänge erleben wir die noch nie zuvor erzählte Geschichte über die Anfänge von Scooby-Doo und das größte Geheimnis in der Karriere der Mystery Inc. „Scooby!“ verrät, wie die Freunde Scooby und Shaggy sich zum ersten Mal trafen und wie sie sich mit den jungen Detektiven Fred, Velma und Daphne zur berühmten Mystery Inc. zusammenschlossen.

Jetzt, da Hunderte Fälle gelöst und Abenteuer zusammen bestritten wurden, stehen Scooby und die Gang vor ihrem größten Rätsel aller Zeiten: Eine geheimnisvolle Verschwörung plant, den Geisterhund Cerberus auf die Welt loszulassen. Während sie darum kämpfen, die „Bellokalypse“ aufzuhalten, entdeckt die Bande, dass Scooby ein geheimes Vermächtnis und eine große Bestimmung hat, die größer ist, als sich irgendjemand hätte vorstellen können.