Charts der Woche: ABBA und Iron Maiden starten grandios

10.09.2021 15:09 Uhr

Die Veröffentlichung zweier ABBA-Songs, verbunden mit der Ankündigung eines neuen Albums und einer innovativen Hologramm-Show waren der ultimative Paukenschlag des bisherigen Musikjahrzehnts.

Erstmals seit vielen Jahren hatte die schwedische Kultband nun auch wieder Gelegenheit, sich in den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, zu beweisen – was sie auf bravouröse Art und Weise tut: „I Still Have Faith In You“ und „Don‘t Shut Me Down“ erobern direkt die Plätze drei und fünf.

Shindy ist die Nummer 1

Nur Shindys „Mandarinen“ (eins) und die Kollabo-Nummer „Stay“ von The Kid LAROI & Justin Bieber (zwei) schmecken den Musikfans noch ein bisschen besser. Ed Sheerans Sommerhit „Bad Habits“ notiert auf vier.

Rapper Apache 207 ist immer für eine Überraschung gut – und mit „Kapitel I 2sad2disco“ präsentiert er auf Rang sieben den ersten von vier Teilen einer Minialbum-Serie. Klare Haltung bezieht die Punkband Broilers an 18. Stelle, wo ihre Anti-Nazi-Hymne „Alice und Sarah“ debütiert.

Album-Charts mit Iron Maiden an der Spitze

In den Album-Charts feiern Iron Maiden einen Einstand nach Maß, denn keine Platte verkaufte sich 2021 in der Startwoche bislang häufiger als ihr aktueller Streich „Senjutsu“. Den britischen Metal-Ikonen gelingt zudem ihr viertes Nummer-eins-Werk nach „A Matter Of Life And Death“ (2006), „The Final Frontier” (2010) und „The Book Of Souls“ (2015).

Insgesamt sehr abwechslungsreich gibt sich die weitere Schar an Neueinsteigern: Während Ufo361 („Destroy All Copies“, zwei), Drake („Certified Lover Boy”, drei) und AchtVier („Der alte Achti Vol. 2”, zehn) beispielsweise HipHop-Fans erfreuen, sorgen David Hasselhoff („Party Your Hasselhoff“, vier) und Alex Christensen & The Berlin Orchestra („Classical 80s Dance“, sechs) mit ihren Coversongs für Retro-Feeling. Auch die US-Rock-Formation Imagine Dragons („Mercury – Act 1“, fünf) sowie der irische Sänger Chris de Burgh („The Legend Of Robin Hood”, sieben) mischen die Top 10 auf.

