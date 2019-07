Charts der Woche: Giovanni Zarrella legt sich mit Metal-Gang an

Freitag, 26. Juli 2019 15:48 Uhr

Zum zweiten Mal in diesem Jahr führt eine schwedische Metal-Band die Offiziellen Deutschen Album-Charts an, die von der GfK Entertainment ermittelt werden. Nachdem Amon Amarth sich im Mai über ihre Spitzenplatzierung freuen konnten, sind nun Sabaton an der Reihe.

„The Great War“ setzt sich thematisch mit dem 1. Weltkrieg auseinander und ist die erste Nummer eins für Sänger Joakim Brodén und seine Jungs, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiern.

Dahinter geht es etwas gemächlicher weiter. Giovanni Zarrella interpretiert auf „La vita è bella“ (zwei) deutsche Schlager in italienischem Gewand. Xavier Naidoo hat sich den ein oder anderen Kollaborations-Partner (u.a. Kontra K, Chefket, MoTrip) ins Boot geholt und ist auf drei ganz „Hin und weg“.

Shawn Mendes & Camila Cabello turteln auf der Spitze

Vorwochensieger Shindy („Drama“) rutscht von eins auf sieben – und bleibt damit noch vor den weiteren Neueinsteigern. Diese hören auf die Namen Milonair und Sum 41. Sie bringen ihre neuen Werke „G.T.A. (Gangster ticken anders)“ bzw. „Order In Decline“ auf acht und neun unter.

Einen Führungswechsel gibt es auch in den Offiziellen Deutschen Single-Charts. Shawn Mendes & Camila Cabello hieven ihre „Senorita“ nach einwöchiger Pause wieder auf Platz eins und verdrängen Capital Bra & Samra mit „Zombie“ auf drei. Für „Neptun“ von KC Rebell & RAF Camora springt zum Start die Zwei heraus. Neue Songs kommen außerdem von Ufo361 feat. Gunna („On Time“, zehn) und Luciano („Im Film“, zwölf).