Charts der Woche: Katja Krasavice mit 3 Songs in den Top 10

Freitag, 17. August 2018 15:07 Uhr

Die Mischung aus HipHop und Schlager ist in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, derzeit einfach unschlag(er)bar. Insgesamt fünf neue Rap-Platten und vier neue Schlager-Produkte entern die Hitliste, angeführt von Kollegah & Farid Bang („Platin war gestern“, eins) sowie Olaf dem Flipper („Tausendmal Ja“, zwei).

In der Top 20 lässt außerdem Jalil seinen „Black Panther“ (Platz 7) von der Leine, der Schweizer Shootingstar Vincent Gross heimst „Möwengold“ (11) ein und Nicki Minaj zeigt, wer die einzig wahre Rap-„Queen“ (18) ist. Vorwochensiegerin Vanessa Mai („Schlager“) bleibt der Spitzengruppe auf Rang sechs treu.

Die „Earthly Powers“ befähigen Phillip Boa and The Voodooclub zu einem hervorragenden Einstieg an dritter Stelle. Ihr 19. Studioalbum trägt die Indie-Band, die im November durch Deutschland tourt, zu ihrer bislang höchsten Chartplatzierung. Unüberhörbar sind Primal Fear, deren Metal-„Apocalypse“ auf Position zehn hereinbricht.

Single-Charts

Nachdem Katja Krasavice „Doggy“ (Platz 7, heute Abend im Big-Brother-Haus zu sehen) ausprobiert und „Dicke Lippen“ (4) riskiert hat, präsentiert die YouTuberin im Single-Ranking ihren dritten Top 10-Hit: „Sex Tape“ (Platz 6, Video ganz unten!). Damit kommt sie sogar besser als Ufo361 aus den Startlöchern, der „40K“ auf Platz 13 unterbringt. Unfassbar!

Beliebtester Track der Republik ist nun wieder „In My Mind“ von Dynoro & Gigi D’Agostino. Die weiteren Medaillen sahnen Capital Bra feat. Juju („Melodien“) sowie Bonez MC & RAF Camora („500 PS“) ab.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.