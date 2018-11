Charts der Woche: „Last Christmas“ mit neuem Allzeit-Rekord

Freitag, 30. November 2018 14:46 Uhr

An diesem Rekord werden sich zukünftig alle anderen Songs messen müssen: Mit seinem Wiedereinstieg auf Rang 32 beehrt „Last Christmas“ von Wham die Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, bereits zum 130. Mal.

Damit ist es das am häufigsten platzierte Lied der Chartgeschichte. Bislang hatten Paul & Fritz Kalkbrenner („Sky And Sand“) mit 129 Wochen gleichaufgelegen, an denen Wham! nun aber vorbeiziehen. Erstmals an Heiligabend 1984 dabei, kehrt ihr Weihnachtsklassiker seit Mitte der 1990er jedes Jahr aufs Neue in die Top 100 zurück.

Noch weiter oben, nämlich auf Position 25, notiert Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“. „(Ich wünsch dir) Sternstunden”, der BR-Benefizsong zum 25-jährigen Jubiläum der Aktion „Sternstunden”, strahlt an 69. Stelle. Mitwirkende Künstler waren hier u. a. Christina Stürmer und das Münchner Rundfunkorchester.

Grönemeyer weiter an der Album-Chart-Spitze

Etwas rabiater geht Mero („Baller los“) zur Sache, der als erster HipHop-Act überhaupt mit einer Debütsingle von 0 auf 1 schießt. Vorwochensiegerin Ava Max („Sweet But Psycho“) und Bronzegewinner Sido („Tausend Tattoos“) haben das Nachsehen. Genre-Kollege Luciano bringt 15 Tracks seiner neuen CD „L.O.C.O.“ unter, die zusätzlich Rang vier der Album-Charts erreicht.

Für Popsänger Max Giesinger führt „Die Reise“ noch etwas weiter – und zwar zu Platz zwei. Nur Spitzenreiter Herbert Grönemeyer verursacht mehr „Tumult“. Weitere deutsche New Entries sind u. a. Rapper Neo Unleashed („Prestige“, 15), die Metalband Accept („Symphonic Terror – Live At Wacken 2017“, 20), „Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert, Vol. 5“ auf 24 sowie Schlagerstar Heino mit seinem letzten Album („…und Tschüss“, 26).

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.