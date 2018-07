Charts der Woche: Metal-Band Powerwolf an der Spitze

Freitag, 27. Juli 2018 14:53 Uhr

Die Calimeros verteilen „Sommerküsse“, MC Bilal versucht es mit „Herzblut“. Doch gegen Powerwolf und „The Sacrament Of Sin“ haben weder die Schlager-Band noch der HipHopper eine Chance. Hungrig nach Erfolg, durchstreift das saarländische Heavy-Metal-Quintett die komplette Top 100 und heult nun an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts. Es ist ihre zweite Nummer eins nach „Preachers Of The Night“ aus dem Jahr 2013.

Frisch aus der Schweiz eingetroffen, holen die Calimeros zum dritten Mal in Folge mit einem Studioalbum Silber. Noch mehr Schlagermusik wird an sechster Stelle geboten. Dort warten die letzten gemeinsamen Aufnahmen von Ex-Kinderstar Andrea Jürgens und ihren Freunden („Auf du und du“) auf Hörer.

MC Bilal bedient keine prolligen Gangsta-Rap-Klischees, sondern singt stattdessen lieber über Respekt, Zuneigung und seine Familie. Deutschlands potentiell nettester Rapper erobert den dritten Platz. Die Amigos verlassen den Thron und verrücken ihre „110 Karat“ an die fünfte Position.

Sommerhit „Bella Ciao“ in den Top 3

Im Single-Ranking haben weiterhin „In My Mind“ (Dynoro & Gigi D’Agostino), der frisch gebackene Sommerhit „Bella Ciao“ (El Profesor, Hugel Remix) und „Solo“ (Clean Bandit feat. Demi Lovato) das Sagen. Als bestplatzierter Neuling parkt HipHopper Eno seinen „Mercedes“ auf Rang sechs. Auch Ufo361 feat. Quavo („VVS“, 16) und Bushido („Mythos“, 18) erreichen die Top 20.

