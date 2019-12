Charts der Woche prall gefüllt mit Weihnachten – Wer liefert den X-Mas-Hit?

Das Weihnachtsfest rückt mit großen Schritten näher – und kurz vor dem vierten Advent stellen Festtagssongs bereits fast ein Fünftel aller Platzierungen in den Offiziellen Deutschen Single-Charts.

Wenig überraschend sind die diesjährigen Weihnachtstopseller, die sich ein weiteres Mal aus Mariah Carey („All I Want For Christmas Is You“, fünf) und Wham! („Last Christmas“, sechs) zusammensetzen.

Es weihnachtet sehr

Danach folgen Chris Rea („Driving Home For Christmas“, 18) und Melanie Thornton („Wonderful Dream (Holidays Are Coming)”, 22). Als einziges deutschsprachiges Weihnachtslied taucht Rolf Zuckowskis „In der Weihnachtsbäckerei“ an 64. Stelle auf.

Während Tones And I („Dance Monkey“) zum neunten Mal die Hitliste dominiert, zeichnet Samra („95 BPM“) für den höchsten Neueinstieg verantwortlich. Auch der zweite – und zugleich einzig weitere – New Entry, „Mon Ami“ von Eno & Ezhel, stammt aus dem HipHop-Lager.

Deutschrap unterm Weihnachtsbaum

Raplastig geht’s bei den Alben weiter, wo Kollegah („Alphagene II“) seine achte Spitzenplatzierung einfährt. Während Harry Styles („Fine Line“, 14) die Top 20 klar erreicht, verpasst Fero47 („47“) diese an 22. Stelle knapp.

Acht Weihnachtsplatten, angeführt von „The Christmas Present“ (Robbie Williams, zwei), „Weihnachten“ (Helene Fischer, 23) und „Christmas“ (Michael Bublé, 31), sind ebenfalls dabei.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans.

Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.