Charts der Woche: Ramon Roselly und Kelly Family ganz oben

Wegen der Osterfeiertage erscheinen die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, bereits am heutigen Donnerstag. Und der Osterhase hat in dieser Woche nicht nur einen, sondern gleich zwei neue Spitzenreiter mitgebracht: die Kelly Family und Ramon Roselly.

Während sich die Kultband im vergangenen November noch den Toten Hosen geschlagen geben musste, kann sie dank der Live-Version ihrer Erfolgsplatte „25 Years Later“ nun endlich den Album-Thron besteigen. Im Single-Ranking triumphiert RTL-Superstar Roselly („Eine Nacht“), der als erster „DSDS“-Sieger seit Prince Damien („Glücksmoment“, 2016) sowie als erster Schlagerinterpret seit Beatrice Egli („Mein Herz“, 2013) die Führung übernimmt.

Roselly bleibt überglücklich

Sowohl die Kelly Family (vertreten durch Joey Kelly) als auch Strahlemann Ramon Roselly konnten am Donnerstagnachmittag ihren verdienten „Nummer 1 Award” entgegennehmen (Foto ganz unten!) . Roselly zeigte sich sichtlich gerührt: „Erstmal bin ich überglücklich – und hätte mir vor ein paar Wochen jemand gesagt, dass du einmal als „DSDS“-Sieger dastehst, das hätte ich einfach nicht glauben können. Deswegen möchte ich mich bei allen draußen bedanken – Familie, Freunde, Bekannte, Fans – dass ihr so an mich geglaubt habt. Und natürlich ein großes Dankeschön an Dieter Bohlen, der wirklich ein Meisterwerk hingelegt und mit ‚Eine Nacht‘ den perfekten Song gemacht hat. Ich bin überglücklich und stolz! Also: Danke dafür!“

Neu dabei: Kianuash & P.A. Sports

Jeweils zwei weitere Produktionen schaffen heute den Sprung in die Top 5 der Offiziellen Deutschen Charts, und zwar das HipHop-Duo Kianush & P.A. Sports („Crossover“, zwei) und die Metalband Testament („Titans Of Creation“, drei) bei den Alben sowie die Rapper Shindy („What’s Luv“, drei) und Drake („Toosie Slide“, fünf) bei den Singles. Weitere Single-Neuzugänge landen u. a. Azzi Memo & Co. mit ihrem Hanau-Benefiz-Song „Bist du wach?“ (31) und Chiara D’Amico („Eine Nacht“, 55) als einzig weitere „DSDS“-Finalistin vom vergangenen Samstag.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.