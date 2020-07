Charts der Woche: „Sing meinen Song“ wieder an der Spitze

Am Dienstag zeigte VOX ein „Sing meinen Song“-Special mit den größten Überraschungsauftritten der vergangenen sieben Staffeln. Drei Tage später folgt nun die nächste Überraschung, denn „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 7“ erobert nach eineinhalb Monaten noch einmal die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts zurück.

Auch fast alle Künstler der siebten Ausgabe sind noch vertreten, darunter Lea („Treppenhaus“, acht) und Ilse DeLange („Changes“, 29). Für die höchsten Neuzugänge zeichnen zwei Metalbands verantwortlich.

Große Momente

Während Powerwolf ihr Greatest Hits „Best Of The Blessed“ an zweiter Stelle abladen, starten Bury Tomorrow („Cannibal“) auf dem Bronzeplatz. Eine affenstarke Leistung legt die Kinderreihe „Giraffenaffen“ hin, die auf Position sieben erstmals die Top 10 knackt. In der sechsten Auflage begeistern Stars wie Roland Kaiser und Howard Carpendale die kleinen (und großen) Musikfans.

Die Vorwochensieger von Depeche Mode („Spirits In The Forest“) halten auf Rang fünf Anschluss an die Spitze. HipHop-Anhänger können sich über das posthum veröffentlichte Pop-Smoke-Album „Shoot For The Stars Aim For The Moon“ (neun) sowie Haiytis neuesten Streich „Sui Sui“ (34) freuen.

So werden die Charts ermittelt

In die Single-Charts ist nach dem furiosen Nummer-eins-Erfolg der Rolling Stones wieder Deutschrap-Normalität eingekehrt. Apache 207 („Bläulich“, eins), Luciano („Nacht zu kurz“, fünf) sowie Bozza & Samra („Unbekannt“, acht) sind die höchsten New Entries.

Die Sommerhit-Anwärter „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ (Jawsh 685 & Jason Derulo), „Airwaves“ (Pashanim) und „Alane“ (Robin Schulz & Wes) rangieren auf den Positionen zwei, sechs und 14.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans.

Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.