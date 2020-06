Charts der Woche: Thomas Anders landet nach 18 Jahren wieder auf 1!

Thomas Anders stand vor 18 Jahren zuletzt an der Spitze der Offiziellen Deutschen Charts – damals noch als Teil von Modern Talking. Nun hat sich der Kultmusiker mit Florian Silbereisen zusammengetan und „Das Album“ veröffentlicht, das nun aus dem Stand den ersten Platz erobert.

Nicht mal Erfolgs-Rapper Haftbefehl („Das weisse Album“, vier) und Rocklegende Peter Maffay („Erinnerungen 2 – Die stärksten Balladen“, zehn) haben eine Chance gegen die beiden Schlagersänger, die am Freitagnachmittag jeweils mit einem „Nummer 1 Award“ überrascht wurden.

Zwischen Schlager und Deutschrap

Gleich zwei Metalbands machen der Top 20 ihre Aufwartung. The Ghost Inside aus Kalifornien habe ihre neue CD kurzerhand nach sich selbst benannt und debütieren an sechster Stelle.

Das 1988 gegründete, 1992 aufgelöste und seit zehn Jahren wieder aktive Schweden-Quintett Sorcerer („Lamenting Of The Innocent“) debütiert auf Position 18. Weiterhin gut dabei sind die Zusammenstellung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol. 7“ (von vier auf zwei) sowie Reinhard Meys „Das Haus an der Ampel“ (von zwei auf drei).

So werden die Charts ermittelt

Bei den Singles schippert HipHopper Apache 207 in seinem „Boot“ dem vierten Nummer-1-Song nach „Roller“, „Wieso tust Du dir das an?“ und „Fame“ entgegen. Genre-Kollege Rin kann „Das Rennen“ zwar nicht für sich entschieden, überquert aber auf einem guten sechsten Platz die Ziellinie.

Das Podium beschließen KC Rebell & Summer Cem feat. Luciano („Valla nein!“, neu auf zwei) sowie Pashanim („Airwaves“, drei). Die Elektro-Pioniere von Scooter haben sich mit dem „Ostdeutschen Hasselhoff“ aka Finch Asozial zusammengetan und die „Bassdrum“ (24) herausgeholt, die ihnen den ersten Charthit seit 2014 und die höchste Single-Chartposition seit über zehn Jahren beschert.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans.

Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.