Charts der Woche: Weihnachtshits fliegen raus – und die hier übernehmen

Das neue Chartjahr startet mit zwei echten Powerfrauen – Sarah Connor und Tones And I. Während die Popsängerin mit „Herz Kraft Werke“ die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts zurückerobert, feiert Australiens wohl berühmteste Straßenmusikerin mit „Dance Monkey“ ihre zehnte Nummer eins-Woche bei den Singles.

Vorwochensiegerin Mariah Carey („All I Want For Christmas Is You”) hat sich dagegen, ebenso wie alle anderen Weihnachtshit-Künstler, wieder aus der Top 100 verabschiedet.

Deutsch steht hoch im Kurs

Auch der höchste Neueinstieg stammt in der ersten Auswertung für 2020 von einem weiblichen Act, und zwar Camila Cabello. Gemeinsam mit Rapper DaBaby debütiert die „Señorita“-Sängerin auf Rang 59.

Den beiden folgen die HipHopper Hemso feat. LX („Schmeckt“, 75), Singer-Songwriter Nico Santos („Play With Fire“, 83), YouTube-Star Katja Krasavice („Casino”, 84) sowie Alan Walker & Ava Max („Alone, Pt. II”, 86) in die Hitliste. Silber und Bronze heimsen derweil The Weeknd („Blinding Lights“) und „Roller“-Fan Apache 207 ein.

Quelle: instagram.com

In den Album-Charts sind Soundtracks zu Kinofilmen wie „Die Eiskönigin 2“ (drei) und „Star Wars: The Rise Of Skywalker“ (66) gefragt, aber auch Unplugged-Werke von Max Raabe & Palast Orchester („MTV Unplugged“, zwei), Santiano („MTV Unplugged“, acht) und den Toten Hosen („Alles ohne Strom“, neun).

Nur zwei New Entries sorgen für etwas Abwechslung: das US-Kollektiv Jackboys um Rapper Travis Scott mit einer selbstbetitelten Compilation (25) sowie die 82 Songs umfassende Kinderlieder-Zusammenstellung „Die Giraffenaffen Box“ (91).

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800 Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege.

Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Musik-Streaming-Plattformen.