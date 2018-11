Chemical Brothers: Das neue Album ist in der Mache

Dienstag, 20. November 2018 21:37 Uhr

Die Chemical Brothers bringen im Frühjahr 2019 eine neue LP auf den Markt.

Die ‚Believe‘-Interpreten haben ihr neuntes Studioalbum angekündigt. Die Platte soll den Namen ‚No Geography‘ tragen und in ein paar Monaten in den Läden stehen. Damit veröffentlichen die Big Beat-Stars erstmals wieder Musik nach ‚Born In The Echoes‘ aus dem Jahr 2015.

Die Jungs gehen auf Tour

Auf Twitter schrieben sie: „Die Chemical Brothers kündigen ihr neues Album ‚No Geography‘ für das Frühjahr 2019 an! Es gibt auch Live-Auftritte im Vereinigten Königreich, in den USA und in Mexiko.“ Das Duo, das sich aus Tom Rowlands und Ed Simons zusammensetzt, will mit Konzerten in den drei Staaten die Veröffentlichung der neuen Platte feiern. In Deutschland sind noch keine Tourdaten angekündigt.

Quelle: instagram.com

Auf ihrer Webseite schrieben die Musiker an ihre Fans: „Die Chemical Brothers haben ihr neuntes Studioalbum angekündigt, ‚No Geography‘. Die Band bestätigt außerdem ihre ersten Live-Shows in den USA seit 2015, eine neue Mexiko-Performance und ihren größten Arena-Auftritt bisher im Vereinigten Königreich!“

Das vorherige Album der Elektronika-Veteranen war ihr sechstes Nummer 1-Album in Folge. Details zur neuen Platte, wie beispielsweise die Tracklist oder das Album-Cover, sind noch nicht veröffentlicht.