Cher: Alles über das Album „Dancing Queen“

Donnerstag, 9. August 2018 18:03 Uhr

Pop-Legende Cher veröffentlicht am 28. September „Dancing Queen“, ein neues Album voller ABBA-Hits (wir berichteten). Als Vorbote wird schon heute Chers Interpretation des Songs „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” veröffentlicht.

Zu der Aufnahme des Albums wurde die Oscar-, Emmy- und Grammy-ausgezeichnete Ikone durch ihre atemberaubende Performance im jüngsten Hollywood-Megahit „Mamma Mia! Here We Go Again“ inspiriert. Cher kommentiert: „Ich habe Abba schon immer gemocht und das ursprüngliche Mamma Mia-Musical dreimal am Broadway gesehen. Durch die Dreharbeiten zu Mamma Mia! Here We Go Again wurde mir erneut bewusst, was für großartige und zeitlose Songs sie geschrieben haben und ich dachte mir: ‚Wieso nicht ein Album mit ihrer Musik aufnehmen?’ Das Singen der Songs war schwieriger als ich gedacht hätte, aber ich bin unglaublich happy mit dem Ergebnis. Ich freue mich so sehr darauf, es mit den Menschen zu teilen. Es ist der perfekte Zeitpunkt.“

Produzent ist der „Believe“-Hitmacher

„Dancing Queen“ wurde in London und Los Angeles mit Chers langjährigem Kreativpartner Mark Taylor aufgenommen und produziert, der schon Chers weltweiten Smash-Hit „Believe“ produzierte, das in über 50 Ländern die #1 der Charts eroberte. Das Tracklisting zu „Dancing Queen“ wurde zuerst über Chers Twitter Account enthüllt.

Am 2. Dezember bekommt Cher in Washington den Kennedy-Preis (Kennedy Center Honors) verliehen. Einen Tag später, am 3. Dezember, feiert das Musical The Cher Show am Broadway Premiere, an dem Cher als Co-Produzentin beteiligt ist. Im September tourt der Weltstar durch Australien und Neuseeland, außerdem hat Cher derzeit eine Residency in den MGM Resorts in Las Vegas.

„Dancing Queen“- Tracklisting

1. Dancing Queen

2. Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

3. The Name Of The Game

4. SOS

5. Waterloo

6. Mamma Mia

7. Chiquitita

8. Fernando

9. The Winner Takes It All

10. One Of Us