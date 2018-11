Cheryl Cole: Comeback mit neuem Gesicht?

Dienstag, 13. November 2018 19:53 Uhr

Die Fans freuen sich: Cheryl Cole (35) meldet sich mit neuer Musik zurück, aber viele fragen sich auch, ob auch irgendwas im Gesicht neu ist.

Sängerin Cheryl ist zurück und hat neben einem neuen Album auch einen neuen Look am Start. Fast zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Bear Grey strahlt sie nicht nur mit neuem, welligen Bob, auch der Rest wirkt irgendwie verändert. Liegt es an der Magie des Make-Ups?

Sie ist auffällig anders geschminkt: Ihre Wangenknochen stechen sogar ziemlich ins Auge. Ebenso wirken ihre Lippen voller und von Fältchen keine Spur. Da stellt sich für viele die Frage, ob Cheryl einen fantastischen Make-Up-Artist hat – von dem wir unbedingt die Nummer brauchen – oder ob sie vielleicht einen Termin beim Beauty-Doc hatte?

Das sagt Cheryl dazu

Im Interview mit dem Magazin “The Sunday Times Style Magazine” erklärte die Ex von One-Direction-Sänger Liam Payne (25) die optischen Veränderungen so: „Mein ganzer Körper, sogar mein Gesicht, alles hat sich verändert, seit Bear geboren wurde.“ Joa, wenn das so läuft, dann wird es demnächst wohl einen Babyboom bei den Ü35ern geben. #JustSayin

Abgesehen von ihrem Aussehen hat sich aber auch Cheryls Selbstwertgefühl verändert: „Ihr seht eine völlig neue Person, das tut ihr wirklich. … Ich fühle mich besser als jemals zuvor. Es ist mir egal, wie mein Körper aussieht. Ich habe ein Leben erschaffen! Ich bin von mir selbst erstaunt.”

Quelle: instagram.com

Der Mann ihrer Träume

Auch die Trennung von Bears Vater, Liam Payne, vor rund einem Jahr scheint sie gut verarbeitet zu haben: „Mein Herz ist erfüllt, ich bin erfüllt. Ich suche nichts mehr. Ich bin vollkommen. Ich habe den Mann meiner Träume“, sagte sie dem Magazin. Gemeint ist natürlich ihr Sohn Bear.