Cheryl Cole: Schafft sie mit Wiley endlich ein erfolgreiches Comeback?

Cheryl Cole wird mit Wiley kollaborieren. Die Sängerin wird in der nächsten Woche wieder ins Studio gehen, um mit dem 40-jährigen Rapper zusammenzuarbeiten. Details über die Musik, die die beiden aufnehmen, verriet die Musikerin ihren Fans jedoch nicht, da Kollaborationen „manchmal funktionieren, manchmal aber auch nicht“.

Das wünscht sie sich

Die Musikerin hofft, dass sie in Zukunft mehr großartige Popsongs schreibt, zu denen die Leute dann mitsingen können und zu denen man gut tanzen kann. In einem Gespräch mit dem ‚Gay Times‘-Magazin enthüllte Cheryl Cole: „Mit einer großen Produktion bin ich immer zufrieden. Je mehr Tanzschritte ich dort hineinbekomme, desto glücklicher bin ich und dann können auch mehr Leute mitsingen.“

Im letzten Monat gab die 36-jährige Sängerin zu, dass sie an neuer Musik arbeitet, was Spekulationen über die Veröffentlichung eines fünften Studioalbums anfeuerte. Im Juni erst erklärte die Künstlerin, die den zweijährigen Sohn Bear mit Sänger Liam Payne hat, dass sie seit ihrer Mutterschaft mehr Spaß an der Arbeit habe.