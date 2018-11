Chris Martin will bei Take That mitspielen

Donnerstag, 29. November 2018 09:42 Uhr

Im kommenden Jahr gehen Take That auf Jubiläumstour und einer wäre gerne dabei: Chris Martin. Aber nicht als Zuschauer, sondern als festes Mitglied der Boyband.

In einem witzigen Video bewirbt sich der Coldplay-Frontmann um einen Platz bei Take That und stellt dazu das Video zur Single „Do What You Like“ nach. In einer Lederweste mit Fliege, einem Cap und schwarzen Radlehosen turnt der Sänger durch den Garten und gibt alles.

Später erklärt er: „Dreißig Jahre später und ich bin immer noch beim Vorsingen und ich warte darauf, von meiner liebsten Boyband aller Zeiten, Take That, zu hören.“

Quelle: instagram.com

Die Jungs von Take That haben von diesem Bewerbungsvideo natürlich schon Wind bekommen und posteten das Video flugs auf ihrem Twitter-Account. Eine bessere Werbung kann es ja kaum geben.

Ob Scherzkeks Chris Martin als Special-Guest bei der kommenden Tournee dabei sein wird?