Christina Aguilera: Macht der Sohn ihr bald Konkurrenz?

Christina Aguileras Sohn hat eine „großartige Stimme“. Die ‚Genie in a Bottle‘-Sängerin feierte am Freitag (31. Mai) den Startschuss ihrer ‚Xperience‘-Konzerte im Zappos Theater in Las Vegas. Ihre Kinder Max und Summer sind während der Laufzeit der Show, die noch bis Anfang Oktober laufen soll, selbstverständlich bei ihr.

Vor allem ihr Sohn, der 11-jährige Max, sei schon jetzt sehr musikalisch interessiert und absorbiere alles, was mit ihrem Konzert zu tun hat. Gegenüber ‚Extra‘ erzählte die Sängerin:

„[Meine Kinder] kamen kurz vor dem Eröffnungskonzert an, und ich dachte nur, ‚Wahhh‘. Sie haben die Show gesehen, aber nicht am ersten Abend. Sie sahen die Show am zweiten Abend, mein Sohn hat alles absorbiert, er ist sehr musikalisch, er hat tatsächlich eine sehr großartige Stimme. Wenn ich sie hier sehe, wünsche ich mir, dass sie eine tolle Zeit haben. Ich glaube, sie sind sehr angetan von den visuellen Effekten, den Konfetti und all dem guten Zeug. Sie genießen es.“

Quelle: instagram.com

„Es war wunderschön, ihre Unterstützung zu haben“

Christinas Familie schaffte es zum Eröffnungskonzert leider nicht, dafür konnte die Musikerin auf die Unterstützung ihrer Freundin Demi Lovato zählen, die im Publikum saß und der 38-Jährigen zujubelte: „Unbeschreiblich. Es war wunderschön, ihre Unterstützung zu haben, ihre Liebe und Energie bei dieser Show. Sie ist großartig.“