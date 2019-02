Christina Aguilera will nochmal bei Gaga und Britney nachhaken

Donnerstag, 31. Januar 2019 11:53 Uhr

Christina Aguilera möchte von Lady Gaga und Britney Spears herausfinden, wie es ist, eine Las Vegas-Show zu haben. Die ‚Beautiful‘-Hitmacherin unterschrieb gerade den Vertrag für ihre eigene Dauer-Show in der amerikanischen Wüstenmetropole und möchte nun von ihrer 37-jährigen früheren Disney-Kollegin Britney herausfinden, wie es ist, in der Kasinostadt ein ständiges Engagement zu haben.

‚E! News‘ gegenüber sagte Aguilera: „Wir sind in Vegas, es ist unerlässlich. Dort, wo ich hingehe, ist so viel Geschichte und ich denke einfach, dass ich all diese Mädels anrufen werde – Lady Gaga ist die Neueste dort. Ich will die Wahrheit von ihnen allen erfahren und sagen ‚Wie ist es wirklich?‘ Lasst uns all unsere Kräfte vereinen und lasst es uns tun.“

Die 38 Jahre alte Sängerin versprach außerdem, ihre Kinder Max und Summer während einiger Shows mit auf die Bühne zu holen, erklärte aber auch, es werde nur „spontan“ passieren.

„Ich sammle ständig Ideen“

„Ich bin sicher, es wird Momente geben, wo sie mich nicht durchkommen lassen, ohne sie auf die Bühne zu holen, aber sie sind keine festen Entertainer in der Show. Wir sind eine sehr spontane Familie“, sagte die aus Pittsburgh, Pennsylvania stammende Blondine. Für ihre spektakuläre Show hat „X-Tina“ bereits einige Ideen auf Lager, wie sie dem TV-Magazin auch berichtete: „Ich bin aufgeregt [und ich] sammelte ständig Ideen. Vegas ist ein Ort, an den du fliehen möchtest und deinen Job und alles vergessen willst, von dem du glaubst, es für irgendjemand anderen sein zu müssen. In der Nacht, in der die [Fans] kommen, um die Show zu sehen, möchte ich sie wirklich von all ihren Problemen wegholen.“