Ciara zeigt Geburt ihrer Tochter in neuem Video

Montag, 13. Mai 2019 12:30 Uhr

R’n’B Queen und Weltstar Ciara kehrt nach vier Jahren mit ihrem siebten Studioalbum „Beauty Marks“ zurück. Die Grammy prämierte Sängerin trat erst vergangene Woche live bei den Billboard Awards auf und verzauberte ihre Fans mit ihrem extravaganten Outfit auf der berühmten Met Gala in NYC.

„Beauty Marks“ ist der Titeltrack des Albums und einer der persönlichsten Songs, die Ciara je geschrieben hat. CiCi, wie sie liebevoll von ihren Fans genannt wird, führte im dazugehörigen Video selbst Regie und offenbart ihren Fans dabei einige ihrer emotionalsten und privatesten Momente.

Dazu zählen unveröffentlichte Aufnahmen ihrer Hochzeit mit Superstar Quarterback der Seattle Seahawks, Russel Wilson, und intime Szenen aus dem Kreißsaal während der Geburt ihrer Tochter Sienna. Auch die ersten Momente des Lebens ihrer Tochter, in denen Ciaras und Russels älterer Sohn Future seine kleine Schwester das erste Mal trifft, werden im Video gezeigt. Dieser beispiellose Zugang zu Ciaras privatesten Momenten aus ihren persönlichen Archiven macht diesen Song zutiefst emotional und berührend und damit zur „Seele“ des Albums.

Große Pläne

Während Ciaras Musikkatalog à la „Goodies“ und „1,2 Step“ die 2 Mrd. Streams Grenze überschritten hat, arbeitete die Künstlerin bereits mit Hochdruck an ihren Zukunftsplänen. Ursprünglich gründete Ciara Beauty Marks Entertainment als eine Plattform für ihre Musik-, Film- und Fashionprojekte sowie technologische und unternehmerische Ambitionen.

Quelle: instagram.com

Im Fokus soll stets die Autonomie des Künstlers und die selbstbestimmte Verwirklichung seiner Visionen und Narrative stehen. In einer heutigen, sich so schnell wandelnde Musikindustrie ist die Emanzipation des Künstlers durch zukunftsorientiertes, unternehmerisches Handeln eine immer stärker wachsende Bewegung. Beauty Marks Entertainment als weiblich geführtes Unternehmen positioniert Ciara an vorderster Front dieser Bewegung und hat das Ziel, neue Paradigmen zu entwickeln, um die Branche und ihre Strukturen mehr auf den Künstler zu fokussieren.

Ciara hat dadurch die Chance ergriffen, sich selbst und nach ihren eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, in der Öffentlichkeit zu positionieren, sowie ihren Visionen selbstbestimmt Leben einzuhauchen. „Wir leben in einer neuen Welt mit so vielen Möglichkeiten, und wir Künstler sind mehr denn je dazu in der Lage, unsere Karriere zu kontrollieren“, sagt Ciara. „Es liegt an jedem einzelnen von uns, unser eigenes Schicksal zu manifestieren.“

Mit „Level Up“ veröffentlichte Ciara 2018 ihr erstes Release über Beauty Marks Entertainment. Der Song übertraf die 160 Millionen Views Marke auf YouTube und generierte mehr als 58 Millionen Spotify Streams, allein 4.5 Millionen davon in Deutschland.