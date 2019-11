Claudia Emmanuela Santoso gewinnt „The Voice of Germany“ 2019

Claudia Emmanuela Santoso aus dem Team Alice Merton gewann am Sonntagabend „The Voice Of Germany“ 2019. Nach neun Jahren gewinnt mit Alice Merton damit erstmals eine Frau aus dem Coach-Team.

Claudia erhält für alle drei Auftritte Standing Ovations und nach der Performance ihrer Single „Goodbye“ mit Coach Alice Merton ist sie so gerührt, dass die Tränen fließen. Die Zuschauer wählen die 19-Jährige mit überwältigenden 46,39 Prozent der Stimmen zu „The Voice of Germany“: „Ich habe keine Worte dafür. Ich hatte so eine tolle Zeit und so viel von Alice gelernt.“ Damit ist Alice Merton der erste weibliche Sieger-Coach bei #TVOG: „Claudia, du bist die Beste. Du berührst meine Seele. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du mich als deinen Coach ausgesucht hast.“

Ergebnisse

Platz 1: Claudia Emmanuela Santoso (19, München) aus Team Alice – 46,39 Prozent

Platz 2: Erwin Kintop (23, Rastatt) aus Team Rea – 17,36 Prozent

Platz 3: Lucas Rieger (19, Kamen) aus Team Nico – 14,33 Prozent

Platz 4: Fidi Steinbeck (35, Hamburg) aus Team Mark – 12,51 Prozent

Platz 5: Freschta Akbarzada (23, Turgi/CH) aus Team Sido – 9,41 Prozent

Die Singles der Finalisten mit ihren Coaches „Goodbye“ (Claudia Emmanuela Santoso performed with Alice Merton), „Warte Mal“ (Fidi Steinbeck feat. Mark Forster), „Meine 3 Minuten“ (Freschta Akbarzada feat. Sido), „How Bout You“ (Erwin Kintop feat. Rea Garvey) und „Unloved“ (Lucas Rieger feat. Nico Santos) gibt es auf allen bekannten Download- und Streaming-Plattformen.