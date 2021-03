Cliff Richard: Der älteste Teeniestar der Welt über den ausgebliebenen Ruhm in Amerika

Cliff Richard: Der älteste Teeniestar der Welt über den ausgebliebenen Ruhm in Amerika

13.03.2021 19:03 Uhr

Cliff Richard ist froh, dass er nie den großen Durchbruch in Amerika feiern konnte. In den 1960 und 70ern war er der Posterboy von Generationen!

Der inzwischen 80-jährige Sänger gab zu, dass es ihn früher gestört habe, dass er nie eine große Fangemeinde in den USA hatte. Heutzutage aber sei er dankbar dafür.

Unerkannt in den USA

Dass sein Ruhm sich nicht auf den amerikanischen Entertainment-Markt ausweitete, bedeutet heute für den Musiker, dass er nicht so oft erkannt wird. In einem Interview mit dem „OK!“-Magazin sagte Richard jetzt: „Ich hatte nie den großen Durchbruch in Amerika – als ich jung war, hat mich das immer gestört, aber jetzt bin ich froh, dass es nie dazu kam, weil ich dort in Ruhe herumlaufen kann.“

Seine Hits kamen in den USA nicht an

Den Versuch startete Cliff Richard allerdings schon, denn er veröffentlichte durchaus Musik in Amerika.

„Mein US-Label hatte kein Interesse daran, ‚I’m Nearly Famous‘ von 1975 zu veröffentlichen, also veröffentlichte Elton es in den USA mit seinem Rocket-Label und ‚Devil Woman‘, die Single, die daraus stammt, ging dort in die Top 10.“

Für den Weltruhm hat es also nicht gereicht, aber heute ist dem Briten die Anonymität auf der anderen Seite des Atlantiks ohnehin ganz lieb. (Bang)