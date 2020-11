11.11.2020 20:52 Uhr

Clueso verarbeitet Liebeskummer in neuem Video

Der Erfurter Popstar Clueso veröffentlichte gerade ein hinreißendes Video zu seiner neusten Single „Aber Ohne Dich“.

Eigentlich geht es in der neusten Single „Aber Ohne Dich“ von Clueso um Liebeskummer.

Aber wenn man ihn nun anderthalb Jahre später analog zur Coronakrise hört, drängt sich noch eine andere Bedeutungsebene auf: Der Protagonist von „Aber ohne dich“ befindet sich in einer Zwischenwelt. Er hat im Grunde alles, was man braucht, kann es aber nicht genießen: ohne Nähe ist alles nichts, eine simple Tatsache, die wir aktuell jeden Tag aufs Neue begreifen.

Clueso allein unterwegs

Insofern erinnert der fluffige Song noch einmal daran, was wirklich zählt im Leben. Die besondere Kraft des Tracks liegt in der Tonalität, mit der diese Gefühle beschrieben werden. Passend zu dieser Tonalität bekommt „Aber Ohne Dich“ nun ein Video, welches die Einsamkeit des Protagonisten noch einmal in anmutigen Bilder vor einer wunderschönen Stadtkulisse einfängt.

Der Song entstand in Zusammenarbeit mit Produzent Alexis Troy (Rin, Sero und vielen mehr.