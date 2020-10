30.10.2020 09:50 Uhr

Clueso veröffentlicht neue Single „Aber ohne dich“

Mit seiner neuen Single „Aber ohne dich“ findet der Erfurter Popstar Clueso genau den richtigen Ton für die Zeit, in der wir leben.

Als Clueso seine neue, in diesem Jahr insgesamt vierte Single geschrieben hat, gab es noch Konzerte. Masken trug man nur beim Karneval, wir alle waren auch noch keine Hobby-Virologen. Es war im Januar 2019, als Clueso den Düsseldorfer Produzenten Alexis Troy (RIN u.a.) bei Instagram anschrieb. Aus der darauffolgenden Zusammenarbeit der beiden in Troys Düsseldorfer Studio entstand unter anderem „Aber ohne dich“.

Über „Aber ohne dich“

Vordergründig ist „Aber ohne dich“ ein Liebeskummersong, aber wenn man ihn nun anderthalb Jahre später analog zur Coronakrise hört, drängt sich noch eine andere Bedeutungsebene auf: Der Protagonist von „Aber ohne dich“ befindet sich in einer Zwischenwelt. Er hat im Grunde alles, was man braucht, kann es aber nicht genießen: ohne Nähe ist alles nichts, eine simple Tatsache, die wir aktuell jeden Tag aufs Neue begreifen. Insofern erinnert „Aber ohne dich“ noch einmal daran, was wirklich zählt im Leben.

Ambient-Pop trifft auf ein bisschen Reggaeton

Der Song pirscht sich mit verhallten Flamenco-Gitarren leise an, empfiehlt sich durch einen unaufdringlichen, aber zwingenden Beat nach wenigen Takten für den Dancefloor und fließt darüber organisch in einen Refrain, den man einmal hört und nicht mehr vergisst. „Aber ohne dich“ ist eine Mischung aus Ambient und Pop, aus Reggaeton und Bruce Springsteen, elliptischen Wortfetzen und Stakkato-Shoutouts.

Achtung Fans: Das Video zum Track erscheint am 5. November!

Mehr zum Thema:

Clueso legt nicht die Hände in den Schoß

Der Musiker ist momentan so viel unterwegs wie in diesen Zeiten möglich. Clueso schreibt und spricht mit Kreativen aus allen Bereichen – wenngleich pandemiebedingt natürlich überwiegend virtuell. Da versinken bisweilen für kurze Momente die Bühne im Vergessen. Denn das ist aktuell natürlich die größte Sehnsucht: „Hätte mir jemand vorhergesagt, dass mein einziges Konzert 2020 in einem Alpaka-Gehege sein würde, hätte ich ihm einen Vogel gezeigt“, sagt Clueso lachend.