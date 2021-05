Coldplay: Das ist der neue Song „Higher Power“

07.05.2021 11:10 Uhr

Mysteriöse Zeichen und Projektionen weltweit wiesen vorab auf die neue Single hin! Jetzt ist "Higher Power" da und ein Video von der Raumstation ISS auch.

In den letzten Wochen tauchten mysteriöse Projektonen und kryptischen Plakate an den unterschiedlichsten Orten der Welt auf. Hierzulande konnten Besucher des Teufelsberges in Berlin eine Projektion auf der Oberfläche der ehemaligen Abhörstation beobachten.

Die Live-Premiere des so angekündigten Tracks übernahm heute Nacht der ESA-Astronaut Thomas Pesquet auf der internationalen Raumstation ISS in einem Live Chat mit der Band.

Erster neuer Coldplay-Song seit 21019

„Higher Power“ ist die erste Veröffentlichung der Briten seit dem Grammy-nominierten Album „Everyday Life“ (2019). In ihren Socials kommentiert die Band: „Higher Power ist ein Song, der Anfang 2020 auf einem kleinen Keyboard und einem Waschbecken im Badezimmer entstanden ist. Er wurde von Max Martin, einem wahren Wunder des Universums, produziert.“

Das zugehörige Musikvideo bekam ebenfalls einen extraterrestrischen Touch: Coldplay spielt gemeinsam mit tanzenden Alien-Hologrammen vor einer schlichten Kulisse aus Containern.

Geplante Auftritte

Die britische Band werden „Higher Power“ bei „American Idol“ am Sonntag (9. Mai) und bei den BRIT Awards am Dienstag (11. Mai) performen. Am 22. Mai treten Coldplay bei der diesjährigen virtuellen Ausgabe des Glastonbury Festivals auf, das per Livestream übertragen wird. Neben Coldplay sind Künstler wie Damon Albarn, Kano Haim, IDLES, Jorja Smith, Michael Kiwanuka, Wolf Alice und DJ Honey Dijon Teil des insgesamt fünfstündigen Events. Tickets für den Livestream sind ab jetzt für 23 Euro erhältlich.