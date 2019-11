Coldplay: Das ist ihre neue Single „Everyday Life“

Coldplay haben den Titeltrack ihres kommenden Albums „Everyday Life“ veröffentlicht, nachdem sie eben diesen überraschend im amerikanischen TV bei „Saturday Night Live“ performt haben.

Der Song bildet den Abschluss des zweigeteilten Albums und folgt auf die frühere Veröffentlichung der beiden Tracks „Orphans“ und „Arabesque“. Alle drei Songs werden auf dem Album „Everyday Life“ enthalten sein, das am 22. November erscheint.

Live im Netz

Am Freitag verkündete die Band außerdem, dass sie mit YouTube Originals für den Release von „Everyday Life“ zusammenarbeiten wird, mit zwei exklusiven Auftritten, die am 22. November, live aus Jordanien übertragen werden: Für den Veröffentlichungstag des neuen Albums haben Coldplay zwei Performances im jordanischen Amman angekündigt, die bei YouTube live gestreamt werden.

Passend zu den Titeln der beiden Seiten des Doppelalbums, geht es um 5 Uhr morgens unserer Zeit (4 Uhr GMT) mit einem „Sunrise“-Konzert los, um 15 Uhr (14 Uhr GMT) folgt dann ein „Sunset“-Konzert.

„Diese zwei Übertragungen sind unser großer Traum, seit wir mit den Arbeiten für dieses Album angefangen haben“, kommentiert die Band. „Es ist ein bisschen unmöglich, wie die besten Träume es halt eben sind. Youtube ist die perfekte Heimat dafür.“

Coldplay verbreiteten die frohe Kunde in Form einer unterhaltsamen Fake-Pressekonferenz („We don’t give a toss about no one because we’re fucking Coldplay“), die ihr nachfolgend seht. Die unbequemen Fragesteller sind übrigens Fred Armisen und Carrie Brownstein aus der sehr guten Serie „Portlandia“: