Cro: Hier ist sein neues Video „Alles Dope“

15.02.2021 12:35 Uhr

Cro lebt auch im Jahr 2021 seine kreative Bandbreite voll aus und präsentiert das Video zu seiner neue Single „Alles Dope“.

Auf der von ihm selbst produzierten nächsten Auskopplung seines am 30. April erscheinenden Doppelalbums „Trip“ zeigt Cro noch mal eindrucksvoll, dass er die Kniffe mit den Loop-Beats seit „Easy“ nicht verlernt hat.

Für „Alles Dope“ zieht CRO das Tempo in Richtung 100 BPM an und bringt seine Lyrics über Disco-Funk mit Viervierteltaktung und Fingerschnipsen, die dank ihrer nostalgischen Vibes direkt auf die Tanzfläche einladen. Abgerundet wird das Disco-Gefühl durch gefilterte Vocals, glitzernde Synthie-Bleeps und groovenden Basslines in bester Daft-Punk-Manier, der das Vermissen des anderen, das Warten auf die Messages und das Zählen der Sekunden besingt.

Nostalgie-Trip

Voller Glitzer, eleganten Two-Steps und leuchtendem Dancefloor („Billie Jean“ lässt grüßen) übersetzt auch das Musikvideo den nostalgischen Trip in die Vergangenheit, in der Cro durch unendliche Coolness und smoothen Tanzschritten glänzt. Das Video gibt’s unten!

Mit den Songs „Dich“, „Hoch“, „LMF2“, und „Endless Summer“ hat der Rapper in den letzten Monaten bereits einen beeindruckenden Vorgeschmack auf die kreative Vielseitigkeit des neuen Albums „Trip“ geliefert.

Erst kürzlich hat der 31-Jährige zudem den zweiten Teil seiner Live-Performance-Reihe „Trapped In Paradise“ veröffentlicht. Dort zeigte er neben exklusiven Live-Interpretationen von bekannten Hits auch zwei weltweit exklusive Songs aus seinem neuen Album.