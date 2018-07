Culture Club: Das hier ist die erste neue Single seit 20 Jahren

Dienstag, 31. Juli 2018 18:54 Uhr

Heute erschien mit „Let Somebody Love You“ die von Fans ungeduldig erwartete Comeback-Single von Pop-Exzentriker Boy George und seinem legendären Culture Club. Die vom britischen Producer-Team Future Cut produzierte und von Boy George, Roy Hay, Michael Craig, Jon Moss und Ritchie Stevens komponierte Single ist das erste neue Material der britischen 80er-Jahre-Band seit gut zwanzig Jahren.

Sie ist zugleich die erste Auskopplung aus dem am 26. Oktober folgenden Album „Life“. Das Album ist ab sofort vorzubestellen. Zeitgleich zur Albumankündigung verriet die Band außerdem, dass das Artwork von niemand Geringerem, als Starfotograf Rankin stammt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1981 konnten Culture Club weltweit mehr als 150 Millionen Einheiten verkaufen und sich mit Hits wie „Do You Really Want To Hurt Me?“, „Karma Chameleon“, „Church Of The Poison Mind“, „Victims“, „It`s A Miracle“ oder „The War Song“ als Grammy Award-ausgezeichnete Pop-Institution etablieren.

Reunion-Shows 2014

Angeführt von Sänger und Songwriter Boy George – einem der wohl ikonischsten Popstars aller Zeiten – wird das verbleibende Original Line-Up von Roy Hay, Mikey Craig und Jon Moss abgerundet.

Als allererste Band mit Musikern verschiedener Nationalitäten und einem Frontmann, der ganz offen mit seiner Homosexualität umging, brachen Culture Club unzählige Rekorde und zementierten ihren Ruf als eine der aufregendsten und beliebtesten Formationen innerhalb der englischen Popkultur. Nach der Trennung fand sich die Band im Jahr 2014 für zwei restlos ausverkaufte Tourneen zusammen, die Culture Club in den folgenden zwei Jahren rund um den Globus führten.

2018 bricht eine neue Ära für Boy George und Culture Club an. Mit der Single „Let Somebody Love You“ und dem Album „Life“ veröffentlicht die Formation nicht nur das erste neue Material seit zwanzig Jahren. Die Herrschaften sind auch schon unterwegs damit.

Momentan befinden sich Culture Club auf weltweiter Sommer-Tournee, bevor sie ab Anfang November auf „The Life Tour“ in Europa gehen, auf der die Band auch für zwei Auftritte Station in Deutschland macht.

Mini-Deutschland-Tour

Auf „The Life Tour“ werden Boy George & Culture Club von zwei weiteren weltbekannten 80er-Jahre-Lieblingen unterstützt: So werden Belinda Carlisle und Thompson Twins-Mitglied Tom Bailey als Support-Acts zu erleben sein. „Wir haben eine großartige Show zusammengestellt, die vor Hits und tollen Erinnerungen nur so strotzt“, verspricht Boy George.

Hier die Deutschland-Daten:

04.12. Köln, Palladium

05.12. Berlin, Verti Music Hall