Daniel Donskoy: Wird 2019 sein großes Jahr?

Musikkritiker sind sich einig: Aus diesem Knabe könnte was werden! Jetzt macht Schauspieler Daniel Donskoy auch Musik. Wie seine berühmten Kollegen Tom Schilling oder Matthias Schweighöfer zum Beispiel auch.

Geboren ist Daniel Donskoy in Russland, aufgewachsen in Berlin und Tel Aviv, Schauspiel- und Musikstudium in London, die Familie auf der ganzen Welt verstreut – weshalb es für Daniel schwer ist, den Begriff Heimat zu definieren. Er ist Cosmopolit, ein Weltbürger, der überall dort zuhause ist, wo er seinen Koffer auspackt.

Bereits in früher Kindheit brachte ihm seine russische Großmutter das Klavierspielen bei. Doch die strenge russische Disziplin engte Daniel zu sehr ein. In der Pubertät brach er aus der Strenge des Elternhauses aus, feierte in Tel Aviv die Nächte durch und fing an, eigene Songs zu schreiben.

Er wurde zum Serienstar

Sein Talent blieb nicht unentdeckt, aber den Platz an einer Musikschule in Israel schlug er aus, zog alleine zurück nach Berlin, bewarb sich für klassischen Gesang an der UDK Berlin – und wurde abgelehnt. Schließlich bekam Daniel Donskoy ein Stipendium an der Arts Education School of London.

Nach dem Abschluss 2014 ging Strahlemann Daniel direkt ans Theater, es folgten Rollen im britischen Fernsehen. In Deutschland wurde er über Nacht mit seiner Titelrolle der Serie „Sankt Maik“ bekannt, es folgten Rollen im Tatort und eine Hauptrolle in Dror Zahavis Kinofilm „Crescendo“.

Nach einer intensiven Phase des kommerziellen Arbeitens für Film & TV war es Daniel umso wichtiger, in seiner Musik die völlige Freiheit und Selbstbestimmtheit zu behalten. Den richtigen Partner hat er in Musikproduzenten Mic Schroeder gefunden, der bereits die Alben und Singles für Joris, Rea Garvey, Lotte, Silly, u.v.m. produziert hat und der – wie Daniel – sehr viel Wert auf analogen Sound und echte Instrumente legt. Nach der Single „Cry by the River“ arbeitet Daniel nun intensiv an seinem Debütalbum.