Daniela Büchner: Erster öffentlicher Auftritt und ein Meer von Tränen

Samstag, 23. Februar 2019 19:12 Uhr

Reality-TV-Darstellerin Daniela Büchner zeigte sich heute erstmals seit dem Tod ihres Ehemannes Jens Büchner wieder auf einer öffentlichen Veranstaltung. Die Witwe des beliebten VOX-Kult-Auswanderers war nach Essen in die Gruga-Halle zur Tribut-Show gekommen.

Schließlich trat Büchner mit neuer, schulterlanger Kurzhaarfrisur vor 5000 Menschen auf die Bühne und wandte sich in bewegenden Worten an das Publikum. Die 41-Jährige Witwe des Partysängers war mit ihrer Tochter Jada (14) gekommen und sichtlich gerührt von der großen Anteilnahme, sie ließ letztlich ihren Tränen freien Lauf.

„Die Anteilnahme die letzten Wochen und Monate und zu wissen, dass so viele Menschen ihn mochten“, habe sie sehr berührt, so Büchner auf der Bühne. „Ich weiß gar nicht was ich sagen soll, außer Danke! Danke an jeden Einzelnen von Euch, der heute da ist.“

Dank an ihre Kinder

Ganz besonders wolle sie ihren Kindern danken, „denn ohne meine Kinder würde ich hier heute nicht mehr stehen.“ Schließlich forderte sie das Publikum auf: „Bitte singt und tanzt so laut, dass er es im Himmel hört.“ Als schließlich ein Einspieler mit Bildern ihres verstorbenen Mannes gezeigt wurde „ging gar nichts mehr“, schilderte ein Besucher den emotionalen Auftritt gegenüber klatsch-tratsch.de.

Erlös wird an Familie gespendet

Daniela Büchners Tochter Jada (14), die aus einer vorherigen Beziehung stammt, drückte ihrer Mutter backstage fest die Daumen, konnte dann selbst die Tränen aber nicht mehr zurückhalten. Neben ihrer Mama spendete auch Sängerin Mia Julia Trost.

Für die rund 5000 Fans gab es neben der emotionalen Rede natürlich auch ganz viel Musik. Viele Mallorca-Stars und ehemaligen Kollegen standen auf der Bühne, u.a. Lorenz Büffel, Menderes, Jay Khan, Jürgen Drews, Mickie Krause, Lucas und Costa Cordalis, Menderes Bagci und Anna-Maria Zimmermann.

Der Erlös der Veranstaltung soll Jens Büchners Kinder zugute kommen. Büchner war Vater von insgesamt acht Kindern, davon vier eigene. Drei brachte Daniela Büchner mit in die Ehe. Zuletzt wurde das Paar Eltern von Zwillingen. Nun muss sich Daniela allein um die fünf kümmern.

Der Partysänger mit den Spitznamen „Malle Jens“ oder „Der Jenser“ war im November 2018 völlig überraschend im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Zu großer Bekanntheit gelangte er durch die VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“. Mit seiner Frau Daniela polarisierte er letzten Sommer in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“.

Am 11. März zeigt VOX in einem Special die letzten Tage des Auswanderers.