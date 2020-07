Donnerstag, 23. Juli 2020 20:15 Uhr

Daniela Katzenberger zurück auf der großen Schlager-Bühne

Macht Daniela Katzenberger jetzt Helene Fischer Konkurrenz? Bereits Anfang des Jahres trat die Kult-Blondine erstmals in der in der Show „Schlagerchampions“ auf und sie scheint gefallen an der Schlagerwelt gefunden zu haben.

Denn am kommenden Samstag wird Daniela Katzenberger wieder gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis auf der Bühne stehen, diesmal bei „Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich“ präsentiert von Florian Silbereisen.

Quelle: instagram.com

Es war eher Zufall

Auf Instagram berichtet die Katze begeistert: „Ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie so reingeflutscht, in die Schlagerbranche. Es macht unheimlich viel Spaß, ich find, die sind auch alle mega nett.“

Und weiter :“Aber, dass ich mich da jetzt reingezwängt hab, so wie das viele wieder denken, war es tatsächlich nicht. Das kam tatsächlich vom Team vom Florian Silbereisen, dass die sich da jedes Mal wünschen, dass ich da mitrumspringe“.

Die sind auch dabei

Ganz oben in den Kitzbüheler Alpen startet Florian Silbereisen die große Open-Air-Eurovisionsshow „Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich!“. Am See, auf dem See und im See begrüßt viele namenhafte Schlagerstars wie z.B. Roland Kaiser, Matthias Reim, Ben Zucker, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Sarah Lombardi, voXXclubm Giovanni Zarrella, Melissa Naschenweng, die Nockis, die Draufgänger, Semino Rossi und RockharmoniX.

„Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich!“ am Samstag, den 25. Juli um 20:15 Uhr live im ORF2 und in der ARD.