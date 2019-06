„Dark Ballet“: Mykki Blanco über die Kollabo mit Madonna

Sonntag, 9. Juni 2019 11:18 Uhr

Madonna ist eine Perfektionistin. Die 60-jährige Pop-Ikone arbeitete gemeinsam mit Mykki Blanco an ihrem neuesten Video ‚Dark Ballet‘, in dem er die legendäre französische Heldin Jeanne D’Arc verkörpert.

Nun sagte Rapper, Performance-Artist und LGBT-Aktivist gegenüber ‚Billboard‘, Madonna sei in jeden Aspekt der Produktion involviert gewesen. „Sie ist so involviert in jedes Detail von dem, was sie tut, und wenn jemand das schon 30 Jahre lang gemacht hat, besonders eine Pop-Ikone wie sie, nehme ich an, dass man das erwarten würde. Die Absicht ist ihr sehr wichtig, das habe ich dabei gelernt“, so Blanco.

Außerdem erklärte er, „Madge“ habe sogar eine Choreografie-Probe während des Drehs übernommen. „Innerhalb von eineinhalb Stunden hatten wir eine neue Choreografie direkt von Madonna. Madonna ist eine höllisch gute Tänzerin.“

Obwohl das Video ziemlich ungewöhnlich ist, betonte Mykki auch, dass Madonna nicht nur schockieren wollte, sondern eine „tiefere Absicht“ verfolgte.

Nichts blieb dem Zufall überlassen

Er erläuterte weiter: „Wir drehen nicht nur etwas oder bewegen oder wedeln mit den Armen, nur einfach so. Es gibt immer eine tiefere, innere Absicht.“

Und dass die ‚Like a Prayer‘-Interpretin stets hilfsbereit und ermutigend gegenüber anderen kreativen Köpfen ist, lobte Blanco ebenfalls: „Dass sie ihre Hand ausstreckt und mich kreativ auf ihr Level holt… das bedeutet mir etwas. Dieses Projekt hat mich einem Publikum bekannt gemacht, das vermutlich nicht in meiner Reichweite gelegen hätte.“