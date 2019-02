Das ist die erste Single von „Pitch Perfect“-Star Ben Platt

Donnerstag, 7. Februar 2019 23:39 Uhr

Filmfans dürften sein Gesicht und seine unverwechselbare Stimme aus dem Hollywoodstreifen „Pitch Perfect“ kennen. Die Musical-Komödie machte Ben Platt (25) international berühmt und brachte ihn kurz darauf zum Broadway.

Dass Ben den richtigen Ton trifft, will er nun mit seiner ersten Single als Singer & Songwriter unter Beweis stellen. „Bad Habitat“ ist der Vorbote seines am 29. März erscheinenden Debüt-Albums „Sing To Me Instead“.

Die neueste Single ist ein spannungsgeladener Lovesong und handelt von seiner inneren Zerrissenheit und Zuneigung zum schlechten Umgang. Ben ist in den letzten Jahren zu einem erwachsenen Mann gereift und genauso klingt auch seine Musik.

„Eine wahre Offenbarung“

Ben Platt ist mit seinen 25 Jahren kein unbeschriebenes Blatt mehr in Hollywood. Der Schauspieler wurde direkt nach seinem Film-Debüt in „Pitch Perfect“ zum Musical „The Book of Mormon“ nach Chicago geholt. Für seine Rolle wurde er von den Kritikern gelobt und als „wahre Offenbarung“ bezeichnet.

Quelle: instagram.com

2017 bekam Ben den Tony Award in der Kategorie „Bester Musical-Hauptdarsteller“ in „Dear Evan Hansen“ am Broadway verliehen. Gemeinsam mit Lin-Manuel Miranda nahm Ben zudem auch das Duett „Found/Tonight“ auf. Der Titel verzeichnet mittlerweile fast 10 Millionen Klicks auf YouTube.