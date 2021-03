Das ist Sahneschnittchen Ayliva. Und das ist „Deine Schuld“!

22.03.2021 22:15 Uhr

In den letzten Monaten und Jahren hat die deutsche Musikszene jede Menge neue, empowernde Female Artists hinzugewonnen. Die Newcomerin Ayliva ist eine von ihnen.

Sie reiht sich nahtlos in diese Entwicklung ein und bietet ihren Zuhörern nicht nur vom Sound, sondern vor allem vom Inhalt ihrer Werke eine Tiefe, die bisher selten gehört wurde.

Dabei hat die 22-jährige TikTokerin (297.000 Follower) ihre ersten musikalischen und lyrischen Schritte bereits im Kindesalter gemacht: schon in jungen Jahren konnte sich Ayliva für das Singen begeistern, mit neun Jahren begann sie regelmäßig Gedichte zu schreiben.

Mit 10 komponierte sie erste Songs

In den Jahren danach folgten Instrumente wie Keyboard, Gitarre und Geige. Mit einem feinen Gespür für Melodien fing die junge Künstlerin schon mit zehn Jahren damit an, ihre ersten Stücke selbst zu komponieren – dies hat Ayliva bis heute beibehalten. Als musikalische Vorbilder und Inspiration nennt sie Künstler wie Sabrina Claudio, J. Cole, Beyoncé oder auch Summer Walker.

Die Studentin der sozialen Arbeit hat sich ihre musikalischen Fähigkeiten allesamt selbst beigebracht und sagt über ihren Antrieb in der Musik: „Ich will meine Zuhörer musikalisch und lyrisch berühren. Ich will Themen und verschiedene Perspektiven beleuchten, den Menschen erzählen, was in meinem Kopf vorgeht. Mein Antrieb sind die Dinge im Leben, die ich erlebe. Mein Alltag ist mein Antrieb, meine Trauer, meine Wut, meine Erfahrungen.“

Gewalt in Beziehungen

In ihrer ersten Single „Deine Schuld“ wird dieser Antrieb mehr als deutlich – denn hier behandelt die Musikerin mit deutsch-türkischen Wurzeln aus Recklinghausen mit ihrer Erfahrung einer gewaltsamen Beziehung, ein noch weitgehend tabuisiertes Thema, die sie aus autobiografischer Perspektive erzählt.

So gilt die junge Dame nicht nur musikalisch, sondern auch aus gesellschaftskritischen Aspekten, als einer der verheißungsvollsten Newcomerinnen des Jahres.