Das ist Ushers flotter „SexBeat“ Dreier mit Ludacris & Lil Jon

Usher bringt gemeinsam mit Lil Jon und Ludacris die Single ‚SexBeat‘ heraus. Das Trio arbeitete bereits an Ushers Hitsingle ‚Yeah!‘ zusammen, ebenso wie an seinem Track ‚Lovers and Friends‘ aus dem Jahr 2004.

Nun bringen die drei Musiker den bereits vor zwei Jahre aufgenommenen Track auf den Markt, obwohl Usher zunächst unsicher wegen des Releases war.

Große Erwartungen

Lil Jon erklärte im Interview mit Zane Lowe für ‚Apple Beats 1‘: „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Gespräche ich wegen dieser Aufnahme führen musste.“ Nachdem Usher jedoch die positive Reaktion auf den zur Verfügung gestellten Snippet sah, war auch er überzeugt vom Erfolgspotential der Scheibe.

Auf Twitter schrieb er: „Jo! Nach der Reaktion von letzter Nacht auf meine neue Single nach dem Kampf von Lil Jon und T-Pain… denke ich, dass ich sie diese Woche herausbringen werde.“

Über die Zusammenarbeit mit Jon und Ludacris verriet Usher im Interview mit Zane Lowe: „Das war der Anfang oder besser gesagt die Fortführung der Musik für mein Projekt. Vielleicht wird es mehr. Man muss dran bleiben. Aber ich werde euch das sagen. Man kann es nicht leugnen. Das ist das einzige, was man darüber sagen kann. Wenn Usher, Jon und Luda zusammen kommen, dann wird es immer großartig.“