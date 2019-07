Das sagt Giovanni Zarrella zu seinem unglaublichen Charterfolg

Freitag, 26. Juli 2019 20:27 Uhr

Giovanni Zarrella verbucht den bislang größten Erfolg als Musiker mit seinem debütierenden Schlageralbum. Mit „La vita è bella“ springt der Sänger aus dem Stand auf Platz zwei der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment (wir berichteten).

Das Konzept, die größten Hits der jüngeren deutschen Musikgeschichte in der Sprache seines italienischen Elternhauses neu zu interpretieren, kann somit als voller Erfolg von Giovanni Zarrella, Hit-Produzent Christian Geller und von 221 Music verbucht werden. Der 41-jährige Sänger beschrieb das Arbeiten an seinem ersten Schlageralbum von Anbeginn als sein größtes berufliches Herzensprojekt; die Liebe im Detail ist dem Album und den damit verbundenen Marketing- und Promotionaktionen anzuhören.

„Ich bin überwältigt! Mein Dank gilt meinem großartigen Team, was von Anfang an an meiner Seite stand und natürlich allen Menschen, die sich gegenüber meinem Debütprojekt offen gezeigt und nun die Dolce Vita in ihr Wohnzimmer gelassen haben! Natürlich möchte ich mich hier auch bei allen Interpreten bedanken, auf dessen Songs das Album aufbaut – grazie Mille!“, so Giovanni Zarrella.

Sensationell!

Und Ken Otremba, Geschäftsführer seiner Plattenfirma Telamo jubelt: „Was für ein sensationelles Ergebnis! Wir sind unfassbar stolz und gerührt, dass dieses Album so gut ankommt. Giovanni ist ein Mensch und Künstler, dem wir diesen Erfolg von Herzen gönnen!“.

2001 wurde Zarrella als Letzter in die Band Bro’Sis gewählt. Bro’Sis bestand bis 2006. Danach veröffentlichte er bis heute vier Alben, 2014 eins mit seinem Trio Vintage Vegas. Für seine aktuelle Single „Senza te (Ohne dich)“gab’s Unterstützung von Pietro Lombardi. Die Kollaboration ist nur auf den ersten Blick weit hergeholt. Giovannis Bruder Stefano managt den Frauenschwarm Pietro.