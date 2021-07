Das sind die Anwärter auf den Sommerhit 2021

Wird "Bad Habits" von Ed Sheeran der Sommerhit 2021? (tae/spot)

30.07.2021 23:00 Uhr

Der Countdown läuft: Welcher Song wird in diesem Jahr der offizielle Sommerhit? Trotz Corona-Pandemie gibt es auch 2021 wieder heiße Beats. Diese sechs Anwärter haben Potenzial.

Ausgelassen in Clubs feiern kann man wegen der Corona-Pandemie zwar noch nicht, trotzdem hat der Soundtrack für den Sommer 2021 einiges zu bieten. Welche Songs haben in diesem Jahr das Potenzial, der offizielle Sommerhit zu werden? Hier sechs heiße Anwärter.

Justin Wellington feat. Small Jam: „Iko Iko (My Bestie)“

Der Gute-Laune-Song stammt nicht aus dem Sommer 2021, startet aber erst jetzt so richtig durch. Ursprünglich 2017 veröffentlicht, surfen Justin Wellington und Small Jam nun mit ihrem Song auf der Erfolgswelle der TikTok-Challenges. Auch in die Top Ten der deutschen Charts hat es der Song 2021 geschafft. Das Original des Hits kommt aus dem Jahr 1953. Damals wurde der Song unter dem Namen „Chock-A-Mo“ von James Crawford (1934-2012) veröffentlicht und seitdem bereits mehrere Male von unterschiedlichen Künstlern gecovert.

El Profesor: „Bongo Cha Cha Cha“

Spätestens seit dem Hit „Bella Ciao“ 2018 fragen sich viele: Wer steckt eigentlich hinter El Profesor, der ein bekannter Künstler sein soll und seine Identität geheim hält? Laut Gerüchteküche könnte es Martin Solveig (44), David Guetta (53) oder Hugel (33) sein. Wer auch immer der erfolgreiche DJ ist, 2021 hat er wieder einen möglichen Sommerhit am Start. Er hat den Schlager „Bongo Cha-Cha-Cha“ von 1958, damals gesungen von Caterina Valente (90) und Silvio Francesco (1927-2000), mit einem eingängigen Beat neu aufgelegt.

Ed Sheeran: „Bad Habits“

Hitverdächtig ist auch der neue Song von Ed Sheeran (30), „Bad Habits“. Zwar bricht bei schlechten Angewohnheiten kein Sommerfeeling aus und auch im Musikvideo bleibt Sheeran als Vampir dem Tageslicht lieber fern. Trotzdem läuft das Lied des erfolgreichen Briten in der heißen Jahreszeit im Radio rauf und runter.

Måneskin: „Beggin'“

Sie sind die Sieger des Eurovision Song Contest 2021 und haben sich in die Herzen ihrer Fans gesungen. Kein Wunder also, dass die Rockgruppe Måneskin aus Italien gerade mächtig durchstartet. Nicht nur ihr ESC-Song „Zitti e buoni“ ist zu einem Hit geworden, auch „Beggin'“ feiert große Erfolge. Das Cover des Klassikers „Beggin'“von The Four Seasons aus dem Jahr 1967 gilt als einer der Anwärter für den Sommerhit 2021.

Alvaro Soler: „Magia“

Gute Laune verbreitet Alvaro Soler (30) mit seinem Song „Magia“. Mit dem gleichnamigen Album schaffte der spanisch-deutsche Sänger es erst kürzlich auf Platz drei der deutschen Charts. Der Hit strotzt nur so vor Lebensfreude und Energie – wird er es auch zum Sommerhit 2021 schaffen?

Rauw Alejandro: „Todo De Ti“

Auch er könnte den Sommerhit 2021 liefern: Rauw Alejandros (28) Song „To De Ti“ wurde erst im Mai veröffentlicht, das Musikvideo hat auf YouTube aber bereits mehr als 265 Millionen Aufrufe. Der Hit animiert zum Tanzen und verströmt ordentlich Sommervibes.