Das verrät Matthias Schweighöfer über sein irres Video „Lauf“

Matthias Schweighöfer hat neue Musik am Start und präsentiert seine neue Single "Lauf". Darin hat er eine, wenn nicht die Metapher seines Lebens zu einem einzigartigen Song verarbeitet.

2016 kam ihm erstmals die Idee zu dem Song, bei den Dreharbeiten zu dem Film „Der geilste Tag“, wo ihm die ersten Zeilen in den Kopf kamen – beim Joggen in den südafrikanischen Bergen.

Aus einem, im wahrsten Sinne des Wortes, beiläufigen Gedanken ist über die Jahre ein ganzer Song geworden, den Matthias Schweighöfer gemeinsam mit Executive Producer Nisse ausgearbeitet hat und der jetzt als weiterer Vorbote seines langersehnten zweiten Albums „Hobby“ fungiert.

Das Video zum Song feierte heute Premiere. Über die Dreharbeiten erzählt der Filmemacher, Strahlemann und Popstar klatsch-tratsch.de: „Es war ein Riesenspass! Wie ich versuche meine CD an den Mann zu bringen, alle die Flucht ergreifen und schreiend davon laufen. Wir haben ja in der Berliner Wuhlheide gedreht, wo ich genau vor einem Jahr mein erstes großes Festival gespielt habe. Wir hatten auch totales Glück mit dem Wetter, denn es war eigentlich den ganzen Tag Regen angesagt. Und natürlich ist es schon speziell, unter all den Corona-Sicherheitsauflagen zu drehen. Ich habe mich total gefreut, endlich wieder drehen zu können, das hat mir schon sehr gefehlt. Also schaut’s Euch an!“

Weitere Pläne

„Lauf“ ist ein Song, der Mut macht und motiviert, immer an sich, aber auch an seine Liebsten zu glauben – und damit auch ein kleiner, liedgewordener Hoffnungsschimmer für jeden einzelnen von uns, dass auf diese aktuellen, schweren, auch wieder schöne Zeiten folgen werden.

Musikalisch hat Schweighöfer große Pläne, die er trotz Corona-Richtlinen in Angriff nehmen will. Dieser Seite verriet er weiter: „Wir werden im nächsten Jahr auf Tour gehen und darauf freue ich mich schon wahnsinnig! Natürlich hoffen wir sehr, dass wir dann für unsere großartigen Fans spielen und mit Ihnen feiern können. Das neue Album ‚Hobby‘ birgt auf jeden Fall einige Überraschungen und natürlich auch sehr spannende Duett Konstellationen.“