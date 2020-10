04.10.2020 18:20 Uhr

David Guetta und Sia: Hier ist das neue Mega-Video zu „Let’s Love“

Darauf haben Fans schon gewartet: Denn wenn David Guetta und Sia sich zusammentun, dann kann nur etwas Gutes dabei herauskommen. So ist es auch diesmal mit "Let's Love".

Musikliebhaber auf aller Welt waren voller Freude über David Guetta & Sias neue Veröffentlichung „Let’s Love“, die in nur 2 Wochen bereits mehr als 20 Millionen Mal gestreamt wurde und auf #16 in den Shazam Global Charts steht, in den europäischen Radio-Charts auf #15 trendet und bei TikTok schon über 550 Millionen Views zählt.

Zusammen immer erfolgreich

Nach „Titanium“, „She Wolf (Falling To Pieces)“, „Bang My Head“ und „Flames“ ist es die jüngste Kollaboration von Guetta & Sia, deren bisheriger gemeinsamer Katalog bei über 2 Milliarden Streams steht.

Das Video erweckt die Message des Songs zum Leben und lässt die Frage aufkommen, ob unsere täglichen Realitäten womöglich leichter zu ertragen sind, indem wir in eine digitale Welt abtauchen, die uns zurück in die 80er-Jahre bringt…

80er-Jahre Video

Gedreht unter der Regie von Hanna Lux Davies – die zuvor bereits Guettas Videos zu „Hey Mama“, „Don’t Leave Me Alone“ und „Say My Name“ umsetzte – ist das Video ein visuell bestechendes und zu Herzen gehendes Märchen einer modernen, unbefangenen Romanze.

Erzählt wird die Geschichte zweier junger Menschen, die sich in der virtuellen Gaming-Welt treffen, um ihre Liebe zueinander auszuleben. Dabei werden sie in ein Abenteuer katapultiert, das von den Videogames der 80er inspiriert ist, voller Neonlicht, pulsierender Clubs und retrofuturistischer Stadtbilder.

Quelle: instagram.com

Mehr zum Thema:

Das hat während Corona gemacht

David Guetta war auch während der Pandemie schwer beschäftigt und half durch seine United At Home-Streams, über 1,5 Millionen US-Dollar an Hilfsgeldern für den Kampf gegen Covid-19 zu sammeln.

Im Juli war er Headliner beim digitalen Tomorrowland’s Around The World-Festival, remixte unter seinem Alias Jack Back den UK #1-Hit „Head&Heart“ von Joel Corry, produzierte den Charity-Song „Pa’ La Cultura” der Latin-All-Star-Supergroup Human(X) und kollaborierte mit MORTEN auf der gewaltigen „New Rave“- EP.

Quelle: instagram.com

Galerie

Er kehrt zurück in Ibiza

Passend zum „Let’s Love“-Video wird David für die VR-Plattform Sensorium Galaxy außerdem eine Serie von exklusiven Performances im alternativen Universum von Sensoriums erschaffen. Und einen Grund zur Vorfreude gibt es ebenfalls, denn Hï Ibiza enthüllte, dass Guetta 2021 mit seiner legendären F**k Me I’m Famous-Residency zurückkehren wird…