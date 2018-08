Demi Lovato: Beendet sie ihre Karriere?

Samstag, 25. August 2018 10:00 Uhr

Demi Lovato soll über ein Karriereende nachdenken. Die ‚Sorry Not Sorry‘-Sängerin befindet sich seit wenigen Wochen in einer Entzugsklinik, nachdem sie sich im Cedars-Sinai-Krankenhaus von ihrer vermeintlichen Überdosis erholt hatte.

Aktuell kämpfe sie mit allen Mitteln gegen ihre Drogen- und Alkoholsucht. Die Behandlung laufe laut eines Insiders gut, trotzdem plane die Musikerin nun ernsthafte Veränderungen. Laut ‘Radar Online’ solle die 26-Jährige deswegen mit dem Gedanken spielen, sich endgültig aus der Öffentlichkeit zu ziehen. Bisher habe sie bereits alle Tour-Termine abgesagt.

Jahrelang habe Demi Stärke bewiesen und ihre Sucht im Zaum gehalten, doch nun habe sie sich „selbst verloren“: „Ihre Trockenheit wurde zu einer Abwärtsspirale. Sucht ist eine Krankheit und sie ließ sie außer Kontrolle geraten.“

Unerträglich, so berühmt wie sie zu sein

Schuld daran trage der Promistatus der 26-Jährigen: „Es kann unerträglich sein, so berühmt wie sie zu sein. Demi war so lange so stark, aber sie ist eingebrochen.“ Die hübsche Brünette habe sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt: „Sie hat sich selbst zu hohe Erwartungen gesetzt und es war zu viel. Ihr Entscheidungsfindungsprozess wurde ernsthaft geschädigt. Aber sie ist nur menschlich.“