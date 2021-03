Demi Lovato: Neues Album kommt im April

Sängerin Demi Lovato bei einem Auftritt im Staples Center (Los Angeles).

16.03.2021 08:57 Uhr

Tanz mit dem Teufel: Demi Lovato hat schwierige Jahre hinter sich. Jetzt aber meldet sie sich mit einer Doku-Reihe und einem neuen Album zurück.

Sängerin Demi Lovato hat für April ihr neues Album angekündigt. „Dancing With the Devil… The Art of Starting Over“ soll ab dem 2. April verfügbar sein, schrieb sie in einer Ankündigung auf ihrem Twitter-Account.

Neue Doku mit Demi Lovato

Das letzte Album der 28 Jahre alten Sängerin erschien 2017. Der Titel des Albums ist offenbar an die Dokumentationsreihe „Dancing with the Devil“ angelehnt, die ab dem 23. März auf Youtube zu sehen sein wird. Die vierteilige Reihe behandelt unter anderem Lovatos Kampf gegen die Drogensucht, besonders ihre Überdosis im Jahr 2018.