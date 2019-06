Demi Lovato packt aus

Mittwoch, 26. Juni 2019 16:42 Uhr

Demi Lovato wird auf ihrem neuen Album ihren Teil der Geschichte erzählen. Die 26-jährige Sängerin hat Spaß dabei, ihre neue Musik aufzunehmen und erzählte, dass ihr das die Möglichkeit gibt, so ehrlich wie nie zu sein, ohne darüber nachzudenken, was die Leute von ihr denken.

In ihrer Instagram-Story postete Demi Lovato einen achselzuckenden Emoji und schrieb: „Wisst ihr, was so toll daran ist, ein neues Album zu machen? Man kann sagen, was man will, so ehrlich sein wie man möchte und endlich seinen Teil der Geschichte erzählen, egal, ob das jemandem gefällt oder nicht.“

Sie hatte eine Überdosis

Im Juli letzten Jahres hatte der Popstar eine Überdosis erlitten und gab im letzten Monat bekannt, dass sie mit Manager Scooter Braun zusammenarbeitet, der bereits mit Justin Bieber und Ariana Grande Musik machte. Zu der Zeit schrieb sie: „LEUTE!!!!!!! Meine Träume sind heute wahr geworden. Jetzt habe ich offiziell einen NEUEN MANAGER!!! Und nicht irgendeinen Manager, sondern den einzig wahren @scooterbraun!!!! Glücklicher könnte ich nicht sein, ich bin inspiriert und freue mich auf das neue Kapitel mit Scooter!!! Danke, dass ihr an mich glaubt und ein Teil dieses Abenteuers seid. Lasst UNS ANFANGEN!!!!!!“

Obwohl Demi noch keine Details über ihr neues siebtes Album verriet, das der Nachfolger ihrer ‚Tell Me You Love Me‘-Platte von 2017 ist – teilte die ‚Sorry Not Sorry‘-Interpretin ein Foto von sich vor einem Mikrophon im Studio. Das Selfie nannte sie: „Hier passiert Magie.“