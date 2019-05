Demi Lovato schnappt sich Justin Biebers Manager

Sonntag, 12. Mai 2019 16:31 Uhr

Demi Lovato heuerte Scooter Braun als ihren neuen Manager an. Die 26-jährige Sängerin, die letztes Jahr mit einer Drogenüberdosis kämpfte, hat einen neuen Manager eingestellt. Auf Instagram gab sie sichtlich aufgeregt die neue Nachricht bekannt und stellte Scooter Braun, der auch Justin Bieber und Ariana Grande vertritt, als ihren neuen Manager vor.

Quelle: instagram.com

„Leute!!!! Heute wurden meine Träume wahr. Ich habe offiziell einen neuen Manager!!! Und nicht nur irgendeinen neuen Manager, sondern den einzigwahren @scooterbraun!!! Könnte nicht glücklicher, inspirierter und aufgeregter sein, um mit dir Scooter dieses neue Kapitel anzufangen!!! Danke dir, dass du an mich glaubst und ein Teil dieser neuen Reise bist. Lasst uns beginnen!!!“

Quelle: instagram.com

Demi Lovato geht es nach ihrem Aufenthalt in einer Reha-Klinik bereits schon wieder viel besser, wie sie Ende 2018 bestätigte. Damals schrieb sie auf Twitter: „Ich bin nüchtern und dankbar, am Leben zu sein und dass ihr auf mich aufgepasst habt… Ich bin so dankbar, dass ich diese Zeit mit meiner Familie verbringen, mich ausruhen, mir Gedanken machen, mich um Körper und Seele kümmern und zurück kommen kann, wann immer ich bereit bin. Ich muss mich bei meinen Fans dafür bedanken. Ich bin so dankbar, wirklich. Ich liebe euch Leute so sehr, danke.“