01.02.2021 21:40 Uhr

Dennis Lloyd: Mit „Anxious“ kommt der erste neue große Hit 2021

Gerade erschien die neue Single "Anxious" des internationalen Multiplatin-Künstlers Dennis Lloyd. Es ist der erste Track aus seinem kommenden Debütalbum, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Lloyd zeigt sich auf dem neuen Track, der erneut vor allem durch seine unfassbare Stimme begeistert, unglaublich verletzlich und unverblümt und thematisiert die universellen Kämpfe, die mit Angst, Depression und Einsamkeit einhergehen.

Das ist Dennis Lloyd

Geboren und aufgewachsen in Tel Aviv, veröffentlichte Lloyd 2019 seine Debüt-EP „Exident“. Nach der Veröffentlichung übertraf er eine Milliarde Streams auf allen Plattformen. Die Leadsingle „Never Go Back“ landete bereits am ersten Tag der Veröffentlichung auf der begehrten Spotify-Playlist „Today’s Top Hits“. Das „Time“ Magazine lobte „Never Go Back“ als „ebenso verführerischen Nachfolger“ von Lloyds Welthit „Nevermind“.

Ausverkaufte Shows, bis die Pandemie kam

Zudem heißt es bei „Forbes“: „Lloyd vermischt auf kreative Weise die Elemente von Pop, R&B, Rock und Reggae und überschreitet dabei nicht nur globale Grenzen, sondern auch neue“. Lloyd bereiste die Welt mit der ausverkauften „Never Go Back Tour“, mit Höhepunkten wie den Auftritten beim Coachella Valley Music & Arts Festival, dem Governor’s Ball in New York City und dem Firefly Festival in Dover. 2019 ging er auf die ausverkaufte The Never Go Back Tour: Part III, die ihn durch 16 europäische Länder führte.